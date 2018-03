Žemesnės instancijos teismai dukart pripažino 89 metų J. M. Le Peną kaltu dėl nusikaltimų žmogiškumui neigimo jo 2015 metų pasisakymuose, tačiau nuteistasis nuosprendžius apskundė. „Manęs tai nestebina, (jį priėmė) tie sukčiai“, – sakė J. M. Le Penas naujienų agentūrai AFP apie teismo sprendimą, kritikuodamas teismų sistemos „slaptą sąmokslą“ prieš jį. Teismas paliko galioti ankstesnį teismo sprendimą, pagal kurį J. M. Le Penas turės sumokėti 30 tūkst. 3 eurus trims antirasistinėms grupėms ir dar 4 tūkst. eurų teismo išlaidoms padengti. Kilus skandalui, jo duktė dabartinė FN lyderė Marine Le Pen išmetė buvusį NF įkūrėją ir lyderį iš partijos, taip siekdama padėti partijai atsikratyti antisemitinės politinės grupės reputacijos. 2015 metų balandį vienas televizijos žurnalistas paklausė Jeano-Marie Le Peno, ar jis apgailestauja dėl anksčiau 1987 metais jo išsakyto analogiško požiūrio. „Visiškai ne, – atsakė J. M. Le Penas. – Tai, ką pasakiau, atitinka mano įsitikinimą, kad dujų kameros buvo karo istorijos detalė“. J. M. Le Pen jau ne kartą yra teistas už neapykantos žydų, musulmonų ir romų bendruomenėms kurstymą savo kalbose. Praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje už panašius komentarus apie dujų kameras jam buvo dukart skirtos baudos. Dėl tokių pasikartojančių pasisakymų Marine Le Pen seniai viešai konfliktuoja su savo tėvu. 2015 metų rugpjūtį J.-M.Le Penas buvo pašalintas iš FN, tačiau 2016-ųjų rudenį teismo sprendimu buvo vėl priimtas į partiją garbės pirmininko statusu ir jį išsaugojo iki praėjusio mėnesio, kai dukrai pavyko pakeisti partijos statutą ir išmesti tėvą iš partijos visiems laikams.

