Prancūzijos saloje – apokaliptiniai vaizdai: mes praradome viską

Savaitgalį per pietvakarinę Indijos vandenyno dalį praūžė ketvirtos kategorijos ciklonas „Chido“, kuris iš pradžių smogė Madagaskaro šiaurinei daliai, o vėliau, greitai sustiprėjęs, užgriuvo Majotą, pranešė Prancūzijos meteorologijos tarnyba, pridūrusi, kad vėjo greitis siekė daugiau nei 220 km per valandą. Tai buvo stipriausia audra, smogusi šioms saloms per daugiau nei 90 metų, pažymėjo „Meteo-France“.