Kaip pranešė Rodezo spaudos tarnyba, nusikaltimo auka Pascalis Filoe buvo nužudytas šalia savivaldybės pastato miesto centre. Jis buvo vietos policijos viršininkas. Pasak pranešimo, įtariamas užpuolikas buvo suimtas ir uždarytas į policijos nuovadą. Pareigūnams jis jau buvo žinomas dėl savivaldybės durų suniokojimo. Įtariamojo nusikaltimo motyvai nežinomi. Kaip pranešė vietos žiniasklaida, vyras užpuolė pareigūną keršydamas, praėjus kelioms dienoms po to, kai pareigūnai iš jo konfiskavo neregistruotą kovinį šunį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.