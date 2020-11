Prancūzijos policija sulaikė su išpuoliu Nicoje siejamą 17-metį

Manoma, kad jaunuolis internetu bendraudavo su tunisiečiu užpuoliku Brahimu Issaoui.

Dar keturi su šio išpuolio tyrimu siejami žmonės buvo sulaikyti antradienį ir trečiadienio vakare tebebuvo areštuoti.

Tačiau vienas šeštadienį sulaikytas 29 metų tunisietis trečiadienį buvo paleistas nepareiškus jokių įtarimų.

21-erių B. Issaoui tebėra hospitalizuotas. Jis po praeitą ketvirtadienį surengto išpuolio Nicos Dievo Motinos bazilikoje buvo keliskart pašautas policijos.

Be to, užpuolikui buvo nustatyta koronavirusinė infekcija, ir dėl to jo apklausa gali būti atidėta ilgesniam laikui, sakė šios bylos tyrimui artimas šaltinis.

Per ataką buvo nužudyta viena moters, kuriai buvo perrėžta gerklė, ir mirtinai subadytas bažnyčios darbuotojas. Dar viena sunkiai sužalota moteris sugebėjo pabėgti, bet vėliau mirė.

Policija sakė, kad sulaikant B. Issaoui šis šaukė „Allahu Akbar“ (Dievas visų didesnis), todėl pareigūnai kelia prielaidą, jog šis išpuolis buvo dar viena džihadistų ataka, įvykdyta Prancūzijoje per kelerius pastaruosius metus.