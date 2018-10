Operacija organizacijoje „Centre Zahra France“, įsikūrusioje Diunkerko priemiestyje Grand Sinte, buvo surengta atliekant „terorizmo prevencijos procedūras“, sakoma vietos valdžios pranešime.

Saugumo šaltinis naujienų agentūrą AFP informavo, kad per reidą buvo sulaikyta 11 asmenų. Be to, teisėsaugos nurodymu įšaldytos centro, kurio vadovas Yahia Gouasmis yra žinomas dėl antisionistinių pasisakymų ir ryšių su Iranu, turtas.

Policija jau kurį laiką stebėjo „Centre Zahra“ veiklą, nes „jo vadovybė tvirtai remia kelias teroristines organizacijas ir judėjimus, pasisakančius už idėjas, kurios prieštarauja (Prancūzijos) vertybėms“.

Ar antradienį įvykdyti areštai susiję su numanomu sąmokslu birželį surengti sprogdinimą per opozicinės Irano organizacijos „Nacionalinė Irano pasipriešinimo taryba“ sambūrį Prancūzijoje, nežinoma.

Teisėsaugai atskleidus įtariamą sąmokslą, Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje buvo sulaikyti šeši įtariamieji, tarp jų buvo ir vienas Irano diplomatas.

Prancūzijoje vis dar galioja sustiprinta saugumo parengtis, kuri buvo įvesta 2015-aisiais, kai šalyje prasidėjo virtinė islamistinių atakų. Jos pareikalavo 246 gyvybių.