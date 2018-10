Pasak J.-L. Melenchono, per kratas judėjimo „La France Insoumise“ („Nepalaužtoji Prancūzija“) būstinėje Paryžiuje, jo paties, kitų bendrapartiečių ir buvusių padėjėjų namuose tyrėjai konfiskavo kompiuterių, telefonų ir kitų daiktų. Per improvizuotą mitingą prie partijos būstinės J.-L. Melenchonas pasmerkė mėginimą jį „įbauginti“ ir pareiškė, kad jo banko sąskaitas jau patikrino atitinkama viešosios kontrolės įstaiga. „Paviešinsime visus kvitus, susijusius su mano kampanija“, – žurnalistams pareiškė politikas, o jo šalininkai pradėjo skanduoti „Priešinkimės, priešinkimės!“ Kratas atliko Prancūzijos kovos su sukčiavimu tarnyba, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas informuotas šaltinis. Pirmas tyrimas susijęs su pareiškimu, kad „La France Insoumise“ netinkamai panaudojo ES lėšas, skirtas apmokėti Europos Parlamento padėjėjų paslaugas, nukreipdami šiuos pinigus politinei veiklai Prancūzijoje. Tuo tarpu antras tyrimas siejamas su Prancūzijos rinkimų kampanijų priežiūros institucijos vadovo komentarais, kuriose šis užsiminė apie galimus J.-L. Melenchono štabo finansinius pažeidimus, padarytus per 2017-ųjų prezidento rinkimų kampaniją. Pats politikas neigia neteisėtai mokėjęs padėjėjams lėšas ir pareiškė, kad jos buvo surinktos, taip šaipydamasis iš vieno kraštutinės dešinės įstatymų leidėjo, kritikavusio panašų tyrimą dėl kraštutinių dešiniųjų Nacionalinio sambūrio (buvusio Nacionalinio fronto) lyderės Marine Le Pen veiksmų. „Ir praėjus metams, policija pasibeldė man į duris, prieš tai nė karto manęs neapklaususi“, – sakė jis.

