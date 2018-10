Anksčiau buvo pranešama apie šešias stichijos aukas. Ypač buvo nusiaubtas Odo departamentas, kuriam priklauso Karkasono miestas, garsėjantis išlikusiomis viduramžių laikų sienomis ir tvirtove. Šis Odo upės potvynis buvo aukščiausias per daugiau kaip 100 metų, nurodė Prancūzijos hidrometorologijos tarnyba „Vigicrues“, atsakinga už vandens telkinių lygio stebėseną.

