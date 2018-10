Ypač buvo nusiaubtas Odo departamentas, kuriam priklauso Karkasono miestas, garsėjantis išlikusiomis viduramžių laikų sienomis ir tvirtove. Šiems departamente viena moteris žuvo nunešta potvynio srovės Vilardonelio kaime. Dar mažiausiai keturi žmonės praeitą naktį žuvo Vilgajanko komunoje, nurodė vietos pareigūnai. Šeštas asmuo irgi žuvo Odo departamente, bet tarnybos nepateikė apie šį incidentą daugiau detalių. Šis Odo upės potvynis buvo aukščiausias per daugiau kaip 100 metų, nurodė Prancūzijos hidrometorologijos tarnyba „Vigicrues“, atsakinga už vandens telkinių lygio stebėseną. Dar vienas žmogus buvo sužeistas sugriuvus namui Odo Kiuksako komunoje, per televiziją sakė vietos pareigūnas Alainas Thirionas. Ugniagesiai praeitą naktį sulaukė daugiau kaip 250 iškvietimų, Karkasone prilijus 160–180 mm, pridūrė jis. Kaimuose į šiaurę nuo Karkasono visi keliai tapo nepravažiuojami. Teko uždaryti šio rajono mokyklas, o žmonės informavo savo darbovietes pageidaujantys likti namuose. Konko prie Orbjelio miestelio gatvėse potvynio gylis siekė du metrus. Audra taip pat padarė žalos šešiuose kituose departamentuose – nuo Rytų Pirėnų iki šiauriau esančio Averono.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.