Tai buvo dar vienas iš pastaruoju metu padažnėjusių – nepaisant žiemos šalčių – tokių mėginimų. Penkis migrantus ištiko hipotermija. Prancūzų žandarai paryčiais sulaikė atvykėlių grupę 15 jūrmylių (28 km) atstumu į šiaurės vakarus nuo Kalė, keliems laivams sukėlus aliarmą. Pareigūnai abiejose Lamanšo pusėse sunerimę, kad nuo lapkričio staigiai padaugėjo migrantų, mėginančių per jūrą pasiekti Didžiąją Britaniją. Britų pareigūnai vien per Kalėdas ir kitą dieną sulaikė JK vandenyse 43 žmones. Kelionė per Lamanšą itin pavojinga dėl susidūrimo rizikos viename judriausių pasaulyje laivybos kelių, stiprių srovių ir vėjų bei žiemos šalčių. Tūkstančiai migrantų iš Afrikos, Artimųjų Rytų ir Azijos jau daugelį metų mėgina pasiekti Britaniją iš Prancūzijos, dažniausiai slėpdamiesi Eurotuneliu keliaujančiuose sunkvežimiuose. Pareigūnai stengiasi išsiaiškinti, kodėl ir vėl padaugėjo norinčiųjų kirsti jūrą. Kai kurie mano, jog migrantai nuogąstauja, kad po kitų metų kovą numatyto Britanijos išstojimo iš ES valstybės sienos bus saugomos net griežčiau. Susiję straipsniai: Nemalonus incidentas Paryžiaus oro uoste sukėlė paniką E. Macronas apie JAV karių išvedimą iš Sirijos: „sąjungininkė turi būti patikima“ Tačiau humanitarinės pagalbos darbuotojai abejoja, kad tokius pokyčius išprovokavo domėjimasis Europos politika. Prancūzijos Pa de Kalė regiono aukščiausio rango saugumo pareigūnas Fabienas Sudry šį mėnesį sakė naujienų agentūrai AFP, kad labiausiai tikėtina priežastis yra didesnis nei įprasta atvykstančių iraniečių skaičius. Pasak F. Sudry, dėl šios aplinkybės atsirado naujų žmonių kontrabandos tinklų, veikiančių prie Prancūzijos šiaurinės pakrantės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.