Interviu žurnalui „Express“ ministras pasiūlė, kad mokinių būtų prašoma mobiliuosius palikti saugiose dėžutėse, atvykus į mokyklą arba prieš pamokas. „Prieš kabineto posėdžius mobiliuosius telefonus mes paliekame rakinamose spintelėse. Manau, kad tai įmanoma ir kitoms grupėms, tarp jų mokiniams“, – sakė jis per antradienį paskelbtą interviu. Pažadas uždrausti mobiliuosius telefonus visose pradinėse ir vidurinėse mokyklose buvo 39 metų centristo E.Macrono rinkimų manifesto dalis, prieš jo pergalę rinkimuose gegužės mėnesį. Susiję straipsniai: Prancūzijoje tūkstančiai protestuoja prieš Macrono reformas Specialistų ir profsąjungų teigimu, mobiliųjų telefonų naudojimas per pamokas jau draudžiamas Prancūzijoje, nors tyrimai rodo, kad dauguma mokinių pripažįstą laužantys šią taisyklę. Kai kurių mokytojų nuomone mobilieji telefonai blaško mokinių dėmesį ir skatina nedrausmingumą, bei gali būti naudojami kibernetinėms patyčioms. Kiti mokytojai mano, kad mobiliuosius telefonus galima panaudoti švietimo tikslais, su griežta priežiūra. PEEP – viena didžiausių asociacijų atstovaujančių Prancūzijos mokinių tėvams sako, kad skeptiškai vertina draudimo įgyvendinimo galimybes. „Mūsų nuomone šiuo metu tai neįmanoma“, – žurnalistams trečiadienį sakė Gerardas Pommier. „Įsivaizduokite vidurinę mokyklą, kur mokosi 600 mokinių. Ar visi jie mobiliuosius dės į dėžutę? Kur mobiliuosius laikyti ir kaip po pamokų atiduoti?“

