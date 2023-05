Prancūzijos kanalo eteryje – ciniškos replikos apie Zelenskį: Ukrainos ambasadorius reikalauja atsiprašymo

„Koks draugiškiems Prancūzijos žmonėms nebūdingas cinizmas ir netaktiškumas. Jokios empatijos, jokios atsakomybės. Reikalauju atsiprašyti mano prezidento ir Ukrainos žmonių, kurie kenčia ir kovoja už savo laisvę, taip pat ir už jūsų laisvę bei už galimybę mėgautis gyvenimu“, – savo tviterio paskyroje parašė jis.

Taip pat jis paskelbė RTL laidos vaizdo įrašą, pavadintą „Zelenskio cirkas, jau greitai“.

Vedėja iš pradžių praneša, kad V. Zelenskis gegužės 15 d. lankėsi Eliziejaus rūmuose „su savo šapito“. Paskui eteryje tarsi reklaminis cirko pasirodymų anonsas vardijami V. Zelenskio vizitai Europoje ir susitikimai su Europos politikais.

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami🇫🇷.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuple🇺🇦qui souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk