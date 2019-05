Jis kartu su kolega iš Italijos Sergio Mattarella prie menininko kapo Ambuaze padėjo gėlių. Į klausimą, ar jis ir E. Macronas sudarė taiką, S. Mattarella atsakė: „To nereikėjo“. Ryšiai tarp abiejų šalių, anot jo, yra stiprūs.

„Mona Lizos“ kūrėjas 1519 metų gegužės 2-ąją mirė Prancūzijoje, tačiau jis kilęs iš Toskanos Italijoje. E. Macronas su žmona Brigitte ketvirtadienį S. Mattarelą ir jo dukterį Laurą priėmė Klo-Liusė pilyje, kur L. da Vincis praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus ir kur mirė. Prancūzijos karalius Pranciškus I 1516-aisiais pasikvietė tapytoją į Ambuazą. Pranciškus I buvo meno mylėtojas ir labai žavėjosi L. da Vinciu.

Renesanso menininkas yra žinomas ne tik kaip tapytojas, bet ir kaip skulptorius, architektas, inžinierius bei mokslininkas. Šiais metais muziejai daugelyje šalių skiria jam savo parodas. Vien tik jo gimtojoje Italijoje numatyta per 500 renginių.

S. Mattarela prieš atvykdamas į Ambuazą aplankė ir gaisro smarkiai nuniokotą Paryžiaus Dievo Motinos katedrą. Jis teigė taip norėjęs pademonstruoti „draugystę tarp Italijos ir Prancūzijos“.

Abi kaimyninės šalys didžiuojasi savo istoriniais ir kultūriniais ryšiais. Tačiau pastaraisiais mėnesiais kilo įtampų. Prancūzijos vyriausybė, pavyzdžiui, metų pradžioje neslėpė didelio erzelio dėl to, kad Italijos vicepremjeras Luigis Di Maio be išankstinio suderinimo Prancūzijoje susitiko su protesto judėjimo „Geltonosios liemenės“ atstovais. Dėl to Paryžius kuriam laikui iš Romos net buvo atšaukęs savo ambasadorių.