Visgi kai kurie protestų judėjimo dalyviai sakė vertinantys valstybės vadovo pastangas. „Nesąmonė“, „farsas“, „blefas“, „lašas jūroje“ – tokios buvo vienos pirmųjų protestuotojų reakcijų į pirmadienį vakare per televiziją transliuotą E. Macrono kreipimąsi, kuriame jis paskelbė apie minimalaus darbo užmokesčio didinimą ir pristatė virtinę kitų finansinių priemonių. Žiedinėje sankryžoje pietiniame Le Bulu mieste maždaug 150 „geltonųjų liemenių“ protestuotojų susibūrę prie garsiakalbio išklausė prezidento kalbą, o tada pradėjo garsiai šaukti. „Jis mėgina atlikti piruetą ir vėl atsistoti ant abiejų kojų, bet mes matome, kad jis nenuoširdus, jog visa tai tėra blefas“, – sakė automobilių mechanikas Jeanas-Marcas. „Visa tai – tik dėl akių, skirta žiniasklaidai, kažkokios nereikšmingos priemonės; tai panašu į provokaciją“, – sakė kitas protestuotojas, 55 metų motociklų mechanikas Thierry, „geltonąją liemenę“ apsivilkęs prieš dvi savaites. „Visa tai tėra vaidyba; tai nesprendžia problemų esmės“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP ir tada prisijungė prie grupės protestuotojų, blokavusių Prancūzijos ir Ispanijos pasienyje esantį Le Bulu greitkelį. „Esame suirzę ir įsitempę, grįšime į mūšį“, – pridūrė Thierry. Praėjus maždaug valandai po prezidento kreipimosi prie įvažiavimo iš Ispanijos esančios A9 greitkelio rinkliavų būdelės darbas buvo visiškai paralyžiuotas, pranešė AFP fotografas. „Galbūt jei E. Macronas būtų pasakęs šią kalbą prieš tris savaites, ji būtų nuslopinusi judėjimą, tačiau dabar jau per vėlu“, – sakė 34 metų Gaetanas, vienas iš „Reno geltonųjų triušių“. „Mūsų požiūriu, ši kalba yra nesąmonė“, – pridūrė jis. „Farsas“ Šalies šiaurės vakaruose, netoli Le Mano esančioje Montabono žiedinėje sankryžoje, kur baigiasi greitkelis A28, „geltonųjų liemenių“ protestuotojai susirinko į šildomą palapinę, kur užkandžiaudami klausėsi prezidento kreipimosi per televiziją. „Deja, vėl nepasisekė!“ – šūktelėjo Etienne'as. „Kalėdų Senio maišas tuščias“, – nusijuokė Hubert'as. Prancūzijos rytiniame Komersi mieste esančioje „Cafe de la Paix“ maždaug 15 „geltonųjų liemenių“ protestuotojų klausėsi E. Macrono kalbos gurkšnodami karčiąją trauktinę „Picon“ ir valgydami gruzdintas bulvytes. Prezidento žodžius jie palydėdavo kandžiomis replikomis ir pajuokomis. „Ponas prastai jaučiasi“, – pašaipiai sakė 66 metų pensininkė Elisabeth, kai E. Macronas pripažino, kad jis „kai ką įskaudino“. „Pats laikas“, – pasakė į trečią dešimtį įžengęs protestuotojas Damienas. „Melagis!“ – šūktelėjo viena moteris. „Jis yra įkaitas, todėl numetė mums trupinių“, – sakė 35 metų Jonathanas. Pietinio Realmono miesto žiedinėje sankryžoje iš viso Tarno departamento susirinkę protestuotojai sunkiai dūsavo ir nervingai juokėsi. „Žmonės prašo jo atsistatydinti, o jis klijuoja pleistrus ant trečiojo laipsnio nudegimų... Tai visiškas šlamštas“, – sakė menininkas Pierrot iš Albi. Picų kepėjas Lucas iš Marselio prezidento pasiūlytas priemones pavadino farsu. „Jis skelbia apie priemokas, kurias turėtų mokėti darbdaviai. Tačiau kaip jie tai darys? Jie nebeturi daugiau pinigų“, – piktinosi jis. „Esama ir gerų idėjų“ Visgi kai kurie protestuotojai prezidento kreipimesi įžvelgė jų problemų „suvokimą“. „(Minimalios algos) didinimas 100 eurų iš tiesų nėra blogai“, – Reno mieste sakė protestuotojas Erwanas. Komentuodamas prezidento pristatytas papildomas priemones pensininkams, gaunantiems mažiau nei 2 tūkst. eurų, Erwanas sakė, kad dabar jie „gaus kiek daugiau“, ir pridūrė, jog „priemoka metų gale taip pat yra labai geras dalykas“. „Jis netgi kalbėjo apie dideles kompanijas, nemokančias mokesčių Prancūzijoje. Tikimės, kad dėl to jis taip pat imsis veiksmų“, – sakė protestuotojas. „Esama ir gerų idėjų. Tai mea culpa (esu kaltas), ištarta per vėlai, bet mes į tai nespjausime“, – sakė protestuotojas Claude'as Rambouras iš Kalė uostamiesčio. Tačiau jam „reikėjo eiti dar toliau“, sakė 42 metų vyras ir pridūrė būgštaujantis, kad šia kalba siekta „suskaldyti „geltonųjų liemenių“ judėjimą“. „Kurį laiką pagalvosime, pasvarstysime, pasikalbėsime apie tai tarpusavyje, – sakė bedarbė motina Laure iš Žirondos, visgi pripažinusi, kad jos prezidento kalba „neįtikino“.

