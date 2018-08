Pasak vieno Aukštutinių Alpių žandarmerijos pareigūno, atsisakiusio prisistatyti, nes šiuo metu vyksta tyrimas, nelaimė įvyko sekmadienio popietę 2 400 m aukštyje šalies pietryčiuose esančiame Orsjero komunos kalnuotame Rošo Ruso rajone. Anot jo, orlaivis staiga nukrypo nuo savo trajektorijos ir sudužo. Abu austrai – 57-erių pilotas ir 13-metis berniukas, kuris galbūt yra jo sūnus – žuvo vietoje. Pareigūnas pridūrė, kad tragedijos aplinkybės ir aukų tapatybės vis dar nenustatytos. Apie nukritusį sklandytuvą valdžios atstovams pranešė liudininkai.

