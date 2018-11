Prancūzijoje tęsiasi „geltonųjų liemenių“ protestai dėl degalų kainų

Šie neramumai tęsiasi nuo praeitą savaitgalį daugelyje šalies vietų vykusių „geltonųjų liemenių“ demonstracijų. Nuo šeštadienio vykstančiuose protestuose dalyvavo beveik 300 tūkst. žmonių, daugiau kaip 400 jų buvo sužeisti. „Geltonosiomis liemenėmis“ protestuotojai buvo praminti dėl vilkimų signalinių drabužių. Anksti pirmadienį protestuotojai tebebudėjo prie barikadų, įrengtų plentuose ir žiedinėse sankryžose. Vis dėlto jų buvo daug mažiau negu savaitgalį. Šeštadienį protestai vyko apie 2 000, o sekmadienį – 150 vietų. Kiti protestuotojai toliau budėjo prekybos centrų automobilių stovėjimo aikštelėse įrengtose stovyklose. „Šis judėjimas nėra išskirtinis... ir aišku, kad jis nebėra toks didelis kaip šeštadienį“, – televizijai „CNews“ sakė vidaus reikalų jaunesnysis ministras Laurent'as Nunezas. Pasak jo, policija toliau dės pastangas, kad didieji keliai nebūtų blokuojami. Kaip pranešama, praeitą naktį įvyko keletas susirėmimų, iš jų vienas – šiauriniame Kalė uostamiestyje. Ten buvo sulaikytas vienas australas vilkiko vairuotojas, mėginęs prasiveržti pro barikadą. Dėl panašių veiksmų Kalė taip pat buvo sulaikytas vienas vairuotojas britas. Šis aktyvistų judėjimas praeitą mėnesį susikūrė naudojantis socialiniais tinklais kaip atsakas į degalų, ypač dyzelino, pabrangimą šiais metais. Pastaraisiais metais Prancūzija didino kuro akcizus, siekdama sumažinti aplinkos taršą. Nepasitenkinimas dėl brangstančių degalų greitai išsiplėtė į didesnio masto protestus prieš prieš sustingusią perkamąją galią valdant prezidentui Emmanueliui Macronui. „Per mėnesį uždirbu 500 eurų – kaip turėčiau iš to pragyventi? Gaudamas tokį atlyginimą galiu leisti sau valgyti tik vieną kartą per dieną“, – sakė vienas iš Kalė protestuotojų, 57 metų Jeanas-Lucas. Premjeras Edouard'as Philippe'as sekmadienį sakė, kad vyriausybė išgirdo protestuotojų reikalavimus, bet toliau taikys degalų mokesčius. Be to, nuo sausio jie turėtų dar padidėti. Praeitą savaitę vyriausybė pranešė apie 500 mln. eurų vertės priemonių paketą, turintį padėti mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Be kita ko, numatoma taikytis subsidijas už suvartojamą energiją, taip pat didinti išmokas iškeičiantiems senus automobilius į švaresnes transporto priemones. Vis dėlto netgi kai kurie įstatymų leidėjai iš E. Macrono partijos „Respublika, pirmyn!“ (Le Republique En Marche, LREM) ragina vyriausybę artėjant žiemai dėti didesnes pastangas sumažinti išlaidų kurui ir energijai naštą. „Mums reikia išlaikyti aplinkos mokesčius; (E. Philippe'as) teisus, kad tai pakartojo, bet mums taip pat reikia daugiau priemonių, kad padėtume prancūzams, ypač viduriniosioms klasėms ir nepasiturintiems“, – pirmadienį radijui RFI sakė LREM įstatymų leidėjas Matthieu Orphelinas.

