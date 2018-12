Narkotikai 30-yje neregistruotų lagaminų buvo rasti 2013 metais, į Paryžiaus Charles'io de Gaulle'io (Šarlio de Golio) oro uostą iš Karakaso atskridus vienam „Air France“ lėktuvui. 46 metų R. Dawesas buvo areštuotas 2015-ųjų lapkritį savo prabangioje poilsiavietėje Benalmadenoje Ispanijos pietuose, policijai įrašius pokalbį, kurio metu jis sakęs, kad jam priklauso šis 240 mln. eurų vertės kokainas. Netrukus po arešto jis buvo išduotas Prancūzijai. R. Dawesas neigia kaltinimus narkotikų kontrabanda, pateiktus po 2007-aisiais pradėto tyrimo dėl Italijos mafijos ryšių su Pietų Amerikos karteliais. R. Dawesas teisiamas drauge su dviem kitais britais ir trimis italais. Jiems gresia įkalinimas iki 30 metų ir baudos iki 7,5 mln. eurų. Tuo metu, kai R. Dawesas buvo areštuotas, ispanų policija sakė, kad jis „vadovavo didžiausiai nusikalstamai organizacijai Britanijoje ir Europoje, užsiėmusiai narkotikų kontrabanda, pinigų plovimu ir žudymu“. Minėta su „Air France“ lėktuvu atkeliavusi siunta išprovokavo sąmyšį Venesueloje, kur vidaus reikalų ministras pripažino, kad lagaminai buvo patikrinti saugumo skeneriais, aiškiai parodžiusiais, kad juose yra narkotikų. Venesuelos policija areštavo 25 žmones, tarp jų – kelis kariškius ir vieną „Air France“ vadybininką. Įtarimai Tyrimas R. Daweso atžvilgiu vyko ir Nyderlanduose, dėl virtinės ten 2014–2015 metais įvykdytų žmogžudysčių, kuriomis, kaip įtariama, buvo siekiama perimti kokaino kontrabandos kontrolę keliose Europos šalyse, sakė policija. Įtariama, kad R. Dawesas iš savo bazės Andalūzijoje importavo „baldus iš Kinijos ir vaisių konteinerius iš Pietų Amerikos, į kuriuos prikraudavo daug kokaino“. Be to, manoma, kad jo kartelis gabeno heroiną iš Turkijos ir Afganistano į Britaniją, sakė ispanų policija. Policijos duomenimis, R. Dawesas narkotikus dažniausiai gabendavo laivų konteineriais, bet taip pat pasitelkdavo pramoginius laivus ir komercinius lėktuvus, tokius kaip minėtas „Air France“ lėktuvas. Įtariama, kad jis viešbučiuose Madride reguliariai susitikdavo su Pietų Amerikos nusikaltėlių imperijų, įskaitant liūdnai pagarsėjusį Medeljino kartelį, atstovais. Jis taip pat kaltinamas tuo, kad nupirko daug narkotikų iš Italijos mafijos „'Ndrangheta, kuri, kaip manoma, iš Kalabrijos regiono vadovauja didelei prekybos kokainu daliai Europoje. Numanoma R. Daweso nusikaltėlių imperija driekėsi nuo Portugalijos, Prancūzijos ir Belgijos iki Turkijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Pakistano, Venesuelos ir Meksikos. Įtariama jo dešinioji ranka, Olandijos pilietis Emielis Brummeris, buvo areštuotas 2016 metų balandį Ispanijos Kosta del Solyje ir išduotas Nyderlandams. R. Daweso teismas turėtų trukti iki gruodžio 21-osios.

