Kaip rašo laikraštis „Le Monde“, kovo 20 d. rytą N. Sarkozy atvyko į apklausą Nantero mieste, kur buvo suimtas policijos. Vyko teismo posėdis dėl galimai neteisėto jo rinkimų kampanijos finansavimo – manoma, kad jo kampaniją galėjo finansuoti Libijos valdžia.

Buvęs Prancūzijos prezidentas pirmą kartą dalyvavo teismo posėdyje dėl šios bylos, kuri buvo pradėta nagrinėti dar 2013 metų balandį. 2017 metais tyrėjai surinko pakankamai įrodymų ir atnaujino procesą, kuris laikinai buvo sustabdytas, rašo inforesist.org.

Teisėsauga turi 48 valandas apsispręsti, kokių priemonių imsis prieš buvusį prezidentą.

N. Sarkozy buvo Prancūzijos prezidentas nuo 2007 iki 2012 metų. 2012 metų rinkimuose jis antrajame ture pralaimėjo Francois Hollande'ui.

2011 metų kovą buvusio Libijos diktatoriaus Muammaro Gaddafio sūnus Saif al-Islam Gaddafi pareiškė, kad jo tėvas finansavo N. Sarkozy priešrinkiminę kampaniją, skiriant tam daugiau nei 50 mln. eurų. 2012 metų kovą leidinys „Mediapart“ paviešino dokumentus dėl N. Sarkozy ir M. Gaddafi ryšių. Buvęs Prancūzijos prezidentas šią informaciją pavadino netikra.

Remiantis tyrėjų versija, dalis N. Sarkozy rinkiminės kampanijos finansų galėjo būti perduodama per netikras sąskaitas. Be to, jis kaltinamas viršijęs galimą kandidato į prezidentus biudžetą. Anot tyrėjų, neteisėtai N. Sarkozy pervesta suma siekia 10-11 mln. eurų.

Kaip rašo france24.com, prancūzų-libaniečių verslininkas Ziadas Takieddine'as teigė, kad iš Libijos pargabeno tris lagaminus, kuriuose buvo 5 mln. eurų grynais. Jis tikina, kad lagaminus perdavė N. Sarkozy, jo buvusiam administracijos vadovui ir rinkimų kampanijos vadovui, Claude Gueant'ui. Tai vyko 2006-2007 metais.