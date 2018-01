Audra pirmadienį smogė Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantei. Nacionalinė orų tarnyba „Meteo-France“ perspėjo dėl smarkių vėjo gūsių, kurių greitis siekia 140 km per valandą. Iki vidurdienio pranešimų apie kokią nors didelę žalą nebuvo. Vis dėlto pajūrio miestams teko atšaukti tradicines Naujųjų metų maudynes šaltame vandenyne. Prognozuojama, kad vėliau pirmadienį audra slinks per šalį ir naktį turėtų pasiekti Vokietiją.











