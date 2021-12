„Užfiksuota 88 tūkst. teigiamų atvejų, – nurodė jis. – Tai blogiausi rodikliai nuo pandemijos pradžios.“

Ankstesnis sergamumo rekordas Prancūzijoje fiksuotas balandžio 8 dieną – tąsyk per parą nustatyta 84,9 tūkst. naujų COVID-19 atvejų.

Be to, per pastarąją parą Prancūzijoje mirė 179 anksčiau koronavirusu užsikrėtę žmonės. Daugiau kaip 3,2 tūkst. sergančių koronavirusine infekcija gydomi šalies intensyviosios terapijos skyriuose.

Trečiąją, stiprinamąją vakcinos dozę šalyje yra gavę daugiau kaip 20 mln. žmonių.

Pastarosiomis savaitėmis daugelyje Europos šalių sergamumas COVID-19 didėjo, sparčiai plintant viruso naujausiai omikron atmainai. Anksčiau ketvirtadienį naują sergamumo rekordą užfiksavo Jungtinė Karalystė, kur per parą nustatyta beveik 120 naujų užsikrėtimo atvejų.