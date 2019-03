Kalinys Michaelas Chiolo ir jo partnerė slėpėsi šeimos narių vizitams skirtoje modernaus griežto režimo kalėjimo dalyje, kai į vidų įžengė policija ir juos sulaikė, socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras. Abu jie per operaciją buvo pašauti, o moteris nuo patirtų sužeidimų mirė, sakė vienas apie bylą informuotas šaltinis, kuris pridūrė, kad M. Chiolo buvo nesunkiai sužeistas į skruostą. Elitinis policijos būrys į kalėjimą įžengė maždaug 10 valandų po to, kai 27 metų M. Chiolo peiliu sužeidė du kalėjimo prižiūrėtojus. Teisingumo ministrė Nicole Belloubet sakė, kad peilį galėjo paslapčia atnešti jo partnerė. „Nėra abejonių dėl šios atakos teroristinio pobūdžio“, – anksčiau žurnalistams sakė N. Belloubet. Manoma, kad M. Chiolo, kuris atlieka 30 metų įkalinimo bausmę, kalėjime tapo radikalizuotu islamistu. Per savo išpuolį jis šaukė „Allahu Akbar“ („Dievas visų didesnis“), sakė kalėjimo atstovas. Paryžiaus prokuroras atskirai sakė, kad, remiantis liudytojų parodymais, M. Chiolo „norėjo atkeršyti“ už Cherifą Chekattą, kuris gruodžio mėnesį Strasbūro miesto kalėdinėje mugėje nušovė penkis ir sužeidė dar 11 žmonių, o paskui buvo nušautas policijos. Naujausias incidentas įvyko visos šalies kalėjimų pareigūnams antradieniais rengiant protestus ir reikalaujant geresnių darbo sąlygų. 2018 metų sausį kalėjimų darbuotojai protestavo tris savaites po incidento, kai viename kalėjime šalies šiaurėje sargybinį užpuolė kalinys džihadistas. Ekspertai ir profesinės sąjungos nuolat skambina pavojaus varpais dėl ekstremizmo išplitimo Prancūzijos kalėjimuose. Tai paskatino vyriausybę statyti specialius objektus pavojingiems asmenims.

