Darželiuose ir pradinėse mokyklose per savaitę bus atliekama mažiausiai 400 000 koronaviruso testų.

Dėl pandemijos Prancūzijoje nuo balandžio 3 dienos galioja karantinas. Visi moksleiviai prieš dviejų savaičių Velykų atostogas, kurios dabar baigėsi, savaitę laiko turėjo mokytis nuotoliniu būdu. Vyresnių klasių moksleiviai į mokyklas negrįš dar mažiausiai savaitę.

Nuo gegužės Prancūzija planuoja tolesnius atlaisvinimus. Viešojo maitinimo sektorius spaudžia greitai atidaryti visas kavines ir restoranus, kurie neveikia jau šešis mėnesius. Vyriausybė nuo gegužės vidurio ketina leisti atsidaryti tik barų ir restoranų lauko terasoms.

Epidemiologinė padėtis Prancūzijoje toliau yra labai įtempta. 100 000 gyventojų per septynias dienas tenkantis naujų atvejų skaičius čia siekia apie 300. Intensyviosios terapijos skyriuose vis dar gydoma beveik 6 000 COVID-19 pacientų – per tūkstantį daugiau nei per antrosios bangos piką lapkritį.

Nuo šeštadienio Prancūzijoje galioja griežtesni ribojimai atvykėliams iš Indijos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir kitų koronaviruso karštųjų taškų. Jie privalo dešimt dienų izoliuotis. Už nusižengimus gresia mažiausiai tūkstančio eurų bauda.