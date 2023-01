Prancūzijos vyriausybė nori reformuoti dabartinę pensijų sistemą, nes jos finansavimas dėl senėjančios visuomenės ilgainiui negalės būti užtikrintas.

Siekiama pensinį amžių laipsniškai padidinti nuo 62 iki 64 metų. Be to, norima spartinti metų, per kuriuos būtina mokėti įmokas, kad asmuo gautų viso dydžio pensiją, skaičių. Taip pat būtų atsisakyta privilegijų tam tikroms grupėms. Minimali mėnesinė pensija turėtų didėti iki maždaug 1 200 eurų.

Šiuo metu pensinis amžius Prancūzijoje yra 62 metai. Tačiau iš tikrųjų gyventojai į pensiją išeina vidutiniškai vėliau: kas nepakankamai ilgai mokėjo įmokas, kad gautų visą pensiją, dirba ilgiau.

Ketvirtadienį per didelį streiką ir masinius protestus visoje šalyje daugiau kaip 1,1 mln. žmonių priešinosi vyriausybės planams. Vien tik Paryžiuje protestuotojų buvo 80 000.