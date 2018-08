Prezidento Emmanuelio Macrono vyriausybė jau prižadėjo didinti išlaidas infrastruktūrai, bet po tilto griūties Genujoje, kurios metu žuvo 43 žmonės, spaudimas gerinti infrastruktūrą išaugo dar labiau. Auditas, kurio rezultatus sekmadienį publikavo laikraštis „Journal du Dimanche“, rodo, kad apie trečdaliui iš vyriausybės prižiūrimų 12 tūkst. tiltų yra reikalingas remontas. 7 proc., arba apie 840 tiltų, yra rizikos zonoje bei artimiausiais metais gali sugriūti, jei išlaidos infrastruktūrai nebus didinamos, parodė audito rezultatai. Audite nebuvo tirta būklė tūkstančių kitų tiltų, kuriuos prižiūri privačios įmonės ar vietos pareigūnai bei kurių biudžetas pastaraisiais metais buvo karpomas. Vyriausybė audito apibendrinimą paskelbė praėjusį mėnesį. Apibendrinime dėl žemo finansavimo keliams ir jų priežiūrai buvo apkaltintos ankstesnės šalies valdžios, o problemą esą pablogino eismo augimas bei vis dažnėjantys ekstremalaus oro epizodai. Tuo tarpu Genujos tragedija apnuogino kelių priežiūros problemą Italijoje. Investicijos į kelius Italijoje po 2008 metų finansų krizės krito dramatiškai bei niekada neatsigavo, teigia Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

