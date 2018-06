Ketvirtadienį tviteryje paskelbtame įraše girdėti, kaip žmonės aikteli, kai 89 metų kunigas, pirmiausiai paliepęs savo laikomam kūdikiui „nurimk“, staigiai pliaukštelėjo jam per skruostą. Po kelių akimirkų kunigas smogė dar kartą. Akivaizdžiai sukrėsti tėvai galiausiai sugebėjo išplėšti savo vaiką iš kunigo rankų per ceremoniją Šampo miestelyje, esančiame maždaug už 50 km į pietryčius nuo Paryžiaus. „Šis savitvardos praradimas gali būti siejamas su senyvo kunigo nuovargiu, bet tai nėra pateisinimas“, – sakoma Mo vyskupijos pranešime. Vyskupija pridūrė, kad šiam kunigui iki atskiro pranešimo nebebus leidžiama krikštyti vaikų arba aukoti mišių. „Vaikas rėkė, ir man reikėjo pakreipti jo galvą, kad galėčiau užpilti vandens. Pasakiau „nurimk“, bet jis nenusiramino“, – penktadienį dvasininkas sakė radijui „France Info“. „Tai buvo kažkas tarp paglostymo ir lengvo pliaukštelėjimo, – tvirtino jis. – Stengiausi jį nuraminti, iš tikrųjų nežinojau, ką daryti.“

