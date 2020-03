Prancūzijoje nuo bėgių nulėkus greitajam traukiniui TGV, sužeistas 21 žmogus

„TGV lokomotyvas nuvažiavo nuo bėgių“, – sakė SNCF atstovė.

Gelbėtojai dirba įvykio vietoje prie Vandenemo, esančio apie 15 km į šiaurę nuo Strasbūro, nurodė SNCF ir vietos pareigūnai.

Pasak pareigūnų, mašinistas, kuriam pavyko sustabdyti 270 km per val. greičiu važiavusį traukinį avarinio stabdymo sistema, sužeistas sunkiai. Jis į ligoninę išgabentas sraigtasparniu.

Kaip iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai, traukinio lokomotyvas nuvirtęs ant šono, dar du vagonai nulėkę nuo bėgių.

Traukinys iš Strasbūro išvyko pagal grafiką 7 val. 19 min. vietos (8 val. 19 min. Lietuvos) laiku, o nelaimė įvyko po maždaug 20 minučių.

To traukinio keleivis Alexandre'as Sergeant'as televizijai BFM telefonu sakė: „Staiga visi pajutome smūgį, o tada traukinys atsidūrė ant žvyro, jis kurį laiką važiavo, o po to ėmė virsti ant šono.“

„Esame trečiame vagone, visi langai išdužę, o mūsų vagonas nulėkęs nuo bėgių“, – pridūrė vyras.

SNCF nurodė, kad ta linija traukinių eismas sustabdytas, avarijos priežastis kol kas neskelbiama. Vyksta tyrimas.

Breaking: Officials in France report French TGV locomotive derails on the Strasbourg to Paris line, several casualties report. #BreakingNews #France #TGV pic.twitter.com/GoM7sTg6Qi