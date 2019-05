Pranešama, kad nukentėjo aštuoni žmonės. Sprogimas driokstelėjo Liono pėsčiųjų gatvėje prie vienos kepyklos. Kaip pranešama, sprogo „paketas su sprogstamuoju užtaisu“. Šaltinis iš policijos naujienų agentūrai AFP sakė, kad jame buvo varžtų.



Šio pietrytinio miesto prokuratūra nurodė, kad per incidentą istoriniame miesto centre tarp Sonos ir Ronos upių sužaloti aštuoni žmonės.



