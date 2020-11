Prancūzijoje naujas Covid-19 infekcijų rekordas - 58 000 atvejų

Per 24 valandas, be to, beveik 450 pacientų buvo paguldyti į intensyvios terapijos skyrius. „Vienas iš keturių pacientų, kurie patenka į reanimaciją, ateinančiomis savaitėmis mirs“, - klabėjo J. Salomonas.

Sveikatos ministro Olivier‘o Verano duomenimis, iš 100 asmenų, kuriems nustatomas virusas, 90 pasireiškia lengvi simptomai arba jų nėra visai.

8 proc. dėl sunkios ligos eigos atsiduria ligoninėse, 2 proc. prireikia gydymo intensyvios terapijos skyriuose.

Griežtai nesilaikant judėjimo ribojimų, atroji banga gali būti sunkesnė ir ilgesnė už pirmąją, baiminasi sveikatos ministras,