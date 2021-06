Prancūzijoje moteriai pateikti kaltinimai nužudymu dėl elektrinio paspirtuko avarijos

Incidentas įvyko Paryžiuje Senos pakrantėje birželio 14 d. Slauge dirbanti prancūzė yra įtariama važiavusi elektriniu paspirtuku ir partrenkusi 32 metų italę, o vėliau iš įvykio vietos pabėgusi, sekmadienį nurodė vienas su tyrimu gerai susipažinęs šaltinis, nepanoręs atskleisti savo tapatybės.

Šis incidentas atgaivino kalbas dėl itin populiarių elektrinių paspirtukų keliamos rizikos itin judriose Paryžiaus gatvėse.

Įtariamoji ir dar viena jauna moteris buvo sulaikytos praėjusį ketvirtadienį po dešimt dienų trukusios paieškos. Antroji moteris buvo penktadienį paleista.

Per incidentą pėstiesiems skirtoje Paryžiaus zonoje, kur Romoje gimusi, tačiau Paryžiuje gyvenusi italė Miriam S. bendravo su draugais, į ją atsitrenkė elektrinis paspirtukas, kuriuo važiavo du asmenys. Jie iš įvykio vietos pasišalino.

Italė nuo patirtų sužalojimų mirė po dviejų dienų.

Elektriniai paspirtukai kelia daugelio Paryžiaus gyventojų ir kai kurių vietos tarybos narių pyktį. Jie sako, kad jie kelia papildomų problemų ant šaligatvių ir miesto aikštėse, kuriose būna daug žmonių. 2019 metais viename Paryžiaus priemiestyje žuvo į devintą dešimtį įkopęs vyras, kai į jį atsitrenkė paspirtuku važiavęs žmogus. O pernai per tokį patį incidentą žuvo 75 metų moteris.

Oficialiai Paryžiuje paspirtuku draudžiama važiuoti šaligatviu. Be to, juo gali važiuoti tik vienas žmogus. Tačiau tvarkos laikymasis yra vargiai užtikrinamas ir daugelis žmonių, įskaitant ir turistus, tvarką ignoruoja arba apie ją net nežino.

Be to, Paryžiuje yra nustatytas ir 20 km per valandą greičio apribojimas elektriniams paspirtukams. Juos taip pat draudžiama statyti ant šaligatvių ar aikštėse.

Iš viso pernai visoje Prancūzijoje užfiksuoti 78 atvejai, kai pėstieji buvo sužaloti į juos atsitrenkus paspirtukui.