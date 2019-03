Vyriausybė, spaudžiama neleisti pasikartoti praėjusį savaitgalį kilusioms riaušėms ir plėšikavimui Paryžiaus Eliziejaus Laukų prospekte, trečiadienį paskelbė planuojanti vėl dislokuoti gatvėse antiteroristines pajėgas „Sentinelle“, turinčias padėti policijai saugoti pastatus. Pasak ministrų kabineto, tokia priemonė leis daugiau policininkų suvaldyti demonstrantus, jei Prancūzijos sostinėje ir kituose miestuose vėl prasiverš smurtas. Tiek dešiniojo, tiek kairiojo sparno opozicijos partijos pasmerkė vyriausybės planus ir pavadino juos „neatsakingais“. „Visiškai nepritariu tokiam kariuomenės naudojimui. Tai yra rimta klaida“, – trečiadienį vakare televizijos „France 5“ diskusijų programai sakė pagrindinės opozicinės Respublikonų partijos lyderis Senate Bruno Retailleau. „Įsivaizduokime, kad (kariai) stovės prie Nacionalinio Susirinkimo ar Eliziejaus (prezidento rūmų), o juos užpuls minia. Kas tuomet nutiktų? Ar jie šaudytų? Ar žūtų žmonės?“ – klausė jis. Pabrėždamas, kad armijos vaidmuo yra „neutralizuoti priešą“, B. Retailleau pareiškė, kad radikalieji protestuotojai „ir visi, kas padarė žalos, be abejo, yra nusikaltėliai, bet ne valstybės priešai“. „Išprotėjote! Karys nėra policininkas!“ – piktinosi kraštutinių kairiųjų partijos „La France Insoumise“ („Nepasidavusi Prancūzija“) lyderis Jeanas-Lucas Melenchonas, kalbėdamas televizijos transliuotuose debatuose, kaip būtų galima užbaigti „geltonųjų liemenių“ krizę. „Ne priešakinėje linijoje“ Vyriausybė ir jos sąjungininkai nesureikšmino savo žingsnio ir priminė, kad gatvėse jau patruliuoja tūkstančiai karių, dislokuotų po 2015 metų šalyje surengtų džihadistų atakų. Tačiau šis argumentas neįtikino centristo prezidento Emmanuelio Macrono ir jo vyriausybės kritikų. „Jie (kariai) budi geležinkelių stotyse ir kitur kovodami su teroristų keliama grėsmę, o ne su nepatenkintais žmonėmis“, – tvirtino J.-L. Melenchonas. Ultradešiniosios pakraipos Nacionalinio sambūrio lyderė Marine Le Pen taip pat pabrėžė, jog dabartinis kariuomenės vaidmuo yra atgrasinti „teroristus“, o ne demonstrantus. Tuo metu centristinio judėjimo „MoDem“ lyderis Francois Bayrou išreiškė palaikymą valdančiųjų sprendimui. „Mano nuomone, kai esama deginančių, naikinančių, plėšikaujančių ir kitus terorizuojančių žmonių, turime ne tik teisę, bet ir pareigą gintis“, – teigė E. Macrono sąjungininkas F. Bayrou. Vyriausybė patikino, kad vėl mobilizuoti 7 tūkst. „Sentinelle“ padalinio karių per šį savaitgalį vyksiančias protesto akcijas bus atsakingi tik už apsaugą. „Mūsų priešas yra ne „geltonosios liemenės“. Mūsų priešas yra teroristai. Norėčiau pabrėžti: kariai nesuiminės „geltonųjų liemenių“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas šaltinis vyriausybėje. „Jie (kariai) nedalyvaus susirėmimuose ir nešaudys. Jų nebus priešakinėje linijoje“, – pridūrė jis. Anot šaltinio, jei kariškiams vis dėlto teks susiremti su protestuotojais, jie „pasirūpins teritorijos apsaugą ir kvies policiją“. Ketvirtadienį duodamas interviu televizijai BFM, sveikatos apsaugos ministrė Agnes Buzyn (Anjes Buzin) pareiškė, jog ginkluotosios pajėgos turės tik vieną užduotį – „saugoti pastatus“.

