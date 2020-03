Prancūzijoje koronaviruso aukų skaičius išaugo iki šešių, nustatyti 92 nauji atvejai

Be to, nuo trečiadienį buvo patvirtinti 92 nauji užsikrėtimo virusu SARS-CoV-2 atvejai. Tai didžiausias per vieną dieną užregistruotas užsikrėtusiųjų skaičius Prancūzijoje nuo ligos protrūkio pradžios. Iš viso šalyje jau nustatyti 377 užsikrėtimo atvejai.

Vienas 73 metų žmogus mirė į šiaurę nuo Paryžiaus esančiame Uazos departamente, kur pranešta apie virtinę ligos COVID-19 atvejų. Kitas 64 metų žmogus mirė netoliese esančiame Enos departamente, nurodė ministerija.

Prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį susitiko su mokslininkais, vadovaujančiais pastangoms sustabdyti ligos protrūkį, dėl kurio šalyje buvo uždaryta maždaug 150 mokyklų.

Vyriausybės atstovė spaudai Sibeth Ndiaye trečiadienį sakė, kad pareigūnams veikiausiai teks pakelti epidemijos pavojaus lygį iki aukščiausio pagal trijų lygių skalę. Dėl to gali būti įvesti kelionių apribojimai ir suvaržyta visuomenės veikla.

„Plitimo sulėtinimas sumažins įtaką gyventojams, kai paskelbsime trečio lygio pavojų ir sumažinsime epidemijos augimą“, – nurodė sveikatos apsaugos ministerija.

Ketvirtadienį Paryžiaus metropoliteno operatorė RATP pranešė, kad koronaviruso infekcija buvo patvirtinta vienos stoties viršininkei, kuri sirgdama dirbo kelias dienas, o paskui buvo hospitalizuota.

RATP profesinės sąjungos pareigūnų teigimu, moteris praėjusį mėnesį dalyvavo viename religiniame susibūrime rytiniame Miulūzo mieste, kur pareigūnai pranešė apie dar keletą pacientų, kuriems buvo patvirtintas užsikrėtimas koronavirusu.