Žmoną ir vaikų turintis 57 metų vyras buvo suimtas pirmadienį, policijai pagal valstybinį numerį susiejus jo automobilį su vienos moters išprievartavimu praėjusią savaitę už sienos, Belgijoje. Vėliau paimtas vyro DNR mėginys sutapo su DNR pavyzdžiu, rastu ant kelių kitų išprievartavimo aukų. Šalia Belgijos sienos esančiame Prancūzijos šiauriniame Pono prie Sambro miestelyje gyvenantis vyras per apklausą policijoje prisipažino, kad jo nusikaltimai nusidriekė per kelis dešimtmečius. „Jo paskaičiavimu, aukų skaičius siekia maždaug 40“, - sakė Valansjeno miesto prokuroras Jeanas-Philippe'as Vicentini žurnalistams. Įtariamasis buvo areštuotas pagal 1996 metais pradėtą tyrimą dėl nusikaltimų, kurių aukomis tapo 19 moterų ir nepilnamečių merginų, sakė prokuroras. Pasak J. P. Vicentini, savo aukas vyras puldavo tuo pačiu metodu. „Moteris jis užpuldavo iš nugaros, labai anksti ryte, - pasakojo jis. - Jis dėvėdavo pirštines, visiškai arba iš dalies slėpdavo savo veidą, pavyzdžiui, užsimaukšlinęs skrybėlę“. Įtariamasis pareigūnams sakė „veikęs ne savo noru, o negalėjęs savęs suvaldyti“. Vietos laikraštis „Voix du Nord“ pranešė, kad moterų preivartautojas, kuris buvo suimtas tiesiog automobilyje savo mieste, dirbo valytoju. Manoma, kad jis yra vienas daugiausiai moterų išprievartavusių maniakų Prancūzijoje per keletą dešimtmečių. 2015 metais vienam keturiasdešimtmečiui buvo pareikšti 33 kaltinimai dėl išprievartavimų, bandymų išprievartauti ir lytinių nusikaltimų, kuriuose jis įvykdė nuo 1995 iki 2000 metų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.