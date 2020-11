Prancūzijoje ir Ispanijoje – po 50 000 naujų koronaviruso atvejų per parą

Prancūzijos sveikatos ministerijos duomenimis, per 24 valandas šalyje patvirtinta 52 518 naujų susirgimų. Be to, dar 416 Covid-19 pacientų mirė.

Pirmą kartą nuo gegužės pradžios Prancūzijoje intensyvios terapijos skyriuose gydoma per 3 700 Covid-19 ligonių. Iš viso ligoninėse pagalba teikiama daugiau kaip 25 000 koronavirusu užsikrėtusių prancūzų.

Apie rekordą praneša ir Ispanija. Čia per parą patvirtinta 55 019 naujų infekcijų. Mirė dar 379 žmonės.