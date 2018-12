VRM nurodė, kad praeitą savaitgalį vienu metu šalyje buvo suskaičiuota apie 77 000 protestuotojų, pramintų „geltonosiomis liemenėmis“ dėl jų dėvimų ryškios spalvos šviesą atspindinčių liemenių. Paryžiaus policija savo ruožtu pranešė, kad per penktą šeštadienį iš eilės vykstančias demonstracijas susirinko mažiau kaip 3 000 žmonių ir kad jų protestai daugiausiai buvo taikūs. Ankstyvą popietę saugumo pajėgos paleido ašarines dujas Eliziejaus Laukų alėjoje, ankstesniais savaitgaliais tapdavusioje protestų epicentru, kai apie 500 „geltonųjų liemenių“ susirinko pasmerkti prezidento Emmanuelio Macrono (Emanuelio Makrono) valdymo. Sostinėje įvyko nedidelių susirėmimų Operos aikštėje. Ten policija miniai suvaldyti panaudojo kurtinamąsias granatas. Susiję straipsniai: Prancūzija: šeštadienio rytą sostinės regione sulaikyti mažiausiai 25 žmonės Prancūzijos policija užkirto kelią teroro aktui per „geltonųjų liemenių“ manifestaciją E. Macronas pirmadienį paskelbė virtinę nuolaidų, kad nuramintų „geltonųjų liemenių“ audringų protestų, praeitą mėnesį pirmiausiai prasidėjusių Prancūzijos miesteliuose ir kaimuose, sukeltą krizę. Prezidentas tikisi, kad mėnesį trunkančius smurtinius susirėmimus ir neramumus padės nutraukti priemonių dėl mokesčių ir minimalaus darbo užmokesčio rinkinys ir šalti žiemos orai. Vyriausybė taip pat ragino protestuotojus likti namie ir leisti atsikvėpti saugumo pajėgoms po antradienį rytiniame Strasbūro mieste įvykdytos naujos teroro atakos kalėdinėje mugėje, nusinešusios keturių žmonių gyvybes.

