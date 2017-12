Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar galima pateikti kaltinimus dėl netyčinio sveikatos sutrikdymo ir pavojaus kitų gyvybei sukėlimo. Taip pat bus tiriami įtarimai dėl galimo sukčiavimo ir nesugebėjimo atšaukti produktų, sakė šaltinis. Pranešimai apie maždaug 20 vaikų, susirgusių nuo „Lactalis“ pieno miltelių, kurie Prancūzijoje ir užsienyje pardavinėjami keliais pavadinimais, įskaitant „Picot“ ir „Milumel“, ėmė rodytis gruodžio pradžioje. Gruodžio 10 dieną kompanija nurodė atšaukti beveik 7 tūkst. t produktų, pagamintų gamykloje Krane Prancūzijos šiaurės vakaruose. Gruodžio 21-ąją buvo inicijuotas antras, didesnio masto produktų atšaukimas, o dabar kompanija atšaukia visus Krano gamykloje nuo vasario 15-osios pagamintus produktus ir dėl užteršimo kaltina anksčiau šiais metais vykdytus atnaujinimo darbus. Produktų atšaukimas paveikia vartotojus įvairiose pasaulio valstybėse, tarp jų – Kinijoje, Pakistane, Bangladeše, Didžiojoje Britanijoje ir Sudane. Tai akcentuoja kompanijos pasaulinę rinką ir sunkumus susekti visus potencialiai pavojingus produktus.

