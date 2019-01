Tarp numatytų priemonių yra sustiprintas pakrančių apsaugos laivų patruliavimas ir stebėjimas uostuose. Šios naujos priemonės yra dalis bendro veiksmų plano, kurį Prancūzijos ir Britanijos vyriausybės paskelbė gruodžio 31 dieną, sakoma Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos pranešime. Išaugęs prieglobsčio prašytojų, daugiausia – iraniečių, bandymų perplaukti Lamanšą mastas Britanijoje sukėlė paniką, o konservatorių vyriausybė yra spaudžiama į tai reaguoti. „Šis planas turėtų mums leisti užbaigti tokias keliones“, – sakoma pranešime. Jame pabrėžiama, kad tokios kelionės „yra ne tik nelegalios, bet ir labai pavojingos“. „Mes, kaip ir Jungtinė Karalystė, esame suinteresuoti padaryti viską, kad užkirstume kelią naujų (prekeivių žmonėmis) tinklų vystymuisi, kas veikiausiai vėl pritrauktų (...) migrantų prie mūsų krantų“, – teigiama Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos pranešime. Britų karinio jūrų laivyno laivas penktadienį patruliavo Lamanšo sąsiauryje drauge su kitais prancūzų ir britų pakrantės apsaugos tarnybų laivais, kurie stebi 33 km jūros ruožą, skiriantį Prancūziją ir Britaniją. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras ketina greitu metu vykti į Londoną, kur aptars bendrą prancūzų ir britų planą, teigiama ministerijos penktadienio pranešime. Pažadas į uostus atsiųsti daugiau patrulių ir rengti daugiau policijos patikrinimų, kuriais bus bandoma neleisti migrantams kirsti Lamanšo, prieštarauja anksčiau penktadienį paskelbtam Prancūzijos vyriausybės atstovo Benjamino Griveaux pranešimui. B. Griveaux per spaudos konferenciją pareiškė, kad nėra būtinybės „dar daugiau didinti išteklius, kurie dirba labai gerai ir pasiteisina“. Jis nesureikšmino britų vidaus reikalų sekretoriaus Sajido Javido paminėto „rimto incidento“, palygindamas, kiek migrantų atvyksta į Britaniją, ir kiek pasiekia Europą per Viduržemio jūrą. „Kalbame apie visiškai skirtingus lygius“, – pažymėjo B. Griveaux. Remiantis naujausiais Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, pernai per Lamanšą į Britaniją iš viso mėgino patekti 504 žmonės – daugelis jų per pastaruosius du mėnesius. Britanijos vandenis pavyko pasiekti 276 atvykėliams. Kaip rodo Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros duomenys, 2018-aisiais Ispanijoje išsilaipino per 55 tūkst. žmonių, kirtusių Viduržemio jūrą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.