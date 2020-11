Vakarinė komendanto valanda tokiuose didmiesčiuose, kaip Paryžius ar Lionas, bei prieš tris savaites paskelbtas visuotinis karantinas turėjo tam „tiesioginį poveikį“, rašoma pranešime.

Pirmą kartą per kelias savaites mirčių skaičius stabilizavosi, pabrėžė ekspertai. Pastarąjį kartą per savaitę šalyje registruota per 3 450 atvejų, kai mirė koronavirusu užsikrėtę žmonės – tai yra pirmas kartais nuo rugpjūčio, lyginant su ankstesne savaite, kai šis skaičius mažėjo. Iš viso virusas šalyje pražudė daugiau kaip 47 000 žmonių.

Pirmą kartą nuo antrosios bangos pradžios sumažėjo ir į ligonines guldomų Covid-19 pacientų skaičius.

Vis dėlto vyriausybė ketina kol kas laikytis griežtų priemonių. Apie ribojimų švelninimą svarstoma prieš Kalėdas. Galvojama apie dalinį parduotuvių atidarymą. Daugelis prancūzų, be to, tikisi, kad per Kalėdas galės aplankyti savo šeimas. Šiuo metu kelionės daugiausiai draudžiamos, palikti namus leidžiama tik esant svariai priežasčiai.