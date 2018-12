Šį skaičių televizijos kanalui BFM-TV nurodė vyriausybės atstovas spaudai Benjaminas Griveaux. Po kelių savaičių vadinamųjų geltonųjų liemenių protestų, per kuriuos nebuvo apsieita be smurto, E. Macronas pirmadienį paskelbė apie priemones, kurių bus imtasi siekiant padidinti pensininkų ir darbininkų perkamąją galią. Be kita ko, bus 100 eurų padidintas minimalus mėnesinis darbo užmokestis. Pasak B. Griveaux, vyriausybė apkarpys tam tikras valstybės biudžeto išlaidas, kad sutaupytų lėšų šioms priemonėms. Dėl protestų, per kuriuos buvo blokuojami keliai, didelių nuostolių patyrė ir įmonės, kurios neteko klientų nuo riaušių nukentėjusiuose miestų centruose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.