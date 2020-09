Prancūzija ruošiasi chaotiškam JK išstojimui iš ES

Interviu radijui „France Inter“ ministras tikino esą sunerimęs dėl derybų baigties, tačiau, sakė jis, „manau, kad susitarimas vis dar įmanomas“.

Tiesa, C. Beaune'as tvirtino, kad nereikėtų siekti susitarimo bet kokia kaina.

„Blogas susitarimas, kuriuo būtų per daug atiduota britams, kuris suteiktų jiems prieigą prie mūsų rinkos be įsipareigojimo laikytis mūsų sanitarinių, klimato ir kitų taisyklių, būtų kur kas prastesnis nei jokio susitarimo“, – teigė C. Beaune'as.

Tuo tarpu Prancūzija rengia paramos programas ekonomikos sektoriams, tokiems kaip žvejyba ir turizmas.

Trečiadienį JK premjeras Borisas Johnsonas pareiškė esąs įsitikinęs, kad pavyks išvengti išstojimo iš ES be jokio susitarimo.