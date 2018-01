„Štai kodėl mes sušaukėme Saugumo Tarybos posėdį, kad būtų įvertintos visos humanitarinės grėsmės, kurios yra labai rimtos“, – vakarinių Viduržemio jūros šalių atstovų susitikimo kuluaruose sakė ministras. Turkijos pajėgos šeštadienį pradėjo vykdyti operaciją, kurios tikslas yra išstumti kurdų kovotojus iš šiaurinio Sirijos anklavo Afrino. J.-Y. Le Drianas sekmadienio rytą telefonu kalbėjosi su Turkijos kolega, pranešė jo biuras. Prancūzijos ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad apsuptoje sukilėlių tvirtovėje prie Damasko, Rytų Gutoje, yra įstrigę dešimtys tūkstančių sirų. Šią savaitę šią teritoriją smarkiai bombardavo Sirijos režimo pajėgos. Prancūzijos ministras taip pat kalbėjo ir apie dešimtis tūkstančių žmonių, kurie priversti bėgti iš savo namų dėl kovų tarp Rusijos remiamų pajėgų ir džihadistų šiaurės vakarų Idlibo provincijoje. J.-Y. Le Drianas paragino nedelsiant nutraukti kovas ir suteikti galimybę atvežti humanitarinės pagalbos. Idlibas ir Rytų Guta buvo dvi iš keturių „deeskalacijos zonų“, dėl kurių pernai sutarė sukilėlius remianti Turkija ir Sirijos valdžią remiantys Iranas ir Rusija. „Labai svarbu, kad viskas būtų padaryta siekiant kaip galima greičiau įgyvendinti paliaubas, kad pagaliau būtų galima pereiti prie politinio sprendimo“, – sakė Prancūzijos užsienio reikalų ministras. Nuo konflikto Sirijoje pradžios šalyje žuvo daugiau nei 340 tūkst. žmonių, milijonai liko be namų.

