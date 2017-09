Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas žurnalistams prieš Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją sakė, kad nutraukus 2015-aisiais įsigaliojusį susitarimą, prasidėtų ginklavimosi varžybos su „kaimyninėmis šalimis, kurios jaustųsi paskatintos pasukti ta pačia kryptimi“. JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pagrasinęs jį nutraukti, nes tai esą buvo „pats blogiausias suderėtas susitarimas“. „Prancūzija pamėgins įtikinti prezidentą D. Trumpą, kad šis pasirinkimas yra svarbus, net jei jis galės būti įgyvendintas po 2025-ųjų“, – sakė jis prieš D. Trumpo susitikimą su Prancūzijos vadovu Emmanueliu Macronu, įvyksiantį vėliau šiandien. Susiję straipsniai: Irano teismas įšaldė referendumą dėl Kurdistano nepriklausomybės Įtampa tarp Šiaurės Korėjos ir JAV: ar Rusija galėtų padėti? Pagal dabartinį branduolinį susitarimą, tam tikri Iranui taikomi apribojimai dėl urano sodrinimo galioja tik iki 2025-ųjų, o kritikų tvirtinimu, tai yra pati silpniausia šio susitarimo dalis. „Svarbu išlaikyti (susitarimą), kad būtų užkirstas kelias (branduolinio ginklo) platinimo įsigalėjimui, dėl kurio Irano griežto kurso šalininkai būtų paskatinti siekti turėti branduolinių ginklų“, – pareiškė J.-Y.Le Drianas. Susitarimą su Iranu prieš dvejus metus sudarė Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, Kinija, Vokietija bei Rusija. Pagal šį susitarimą Iranas atsisakė didžiosios dalies savo sodrinto urano, išmontavo reaktorių ir leido JT pareigūnams tikrinti savo branduolinius kompleksus, o Vašingtonas ir Europa savo ruožtu atšaukė dalį sankcijų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.