Prancūzija praneša apie kai kuriuos drastiškus apribojimus

Šiems keliautojams atvykus turi būti atliktas COVID-19 testas. Jei jo rezultatas bus neigiamas, žmogui vis tiek reikės septynioms dienoms karantinuotis, o teigiamo testo atveju reikės 10 dienų izoliacijos, sakė vyriausybės atstovas Gabrielis Attalis po savaitinio ministrų kabineto posėdžio.

Pietų Afrikoje aptikta nauja susirūpinimą kelianti pandeminio koronaviruso padermė omikron, kuri, anot Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), kelia „labai didelę“ riziką pasaulyje, paskatino daugelį valstybių uždaryti savo sienas. Prancūzija buvo viena iš jų.

Vis dėlto PSO antradienį perspėjo, kad visuotiniai kelionių draudimai neužkirs kelio tarptautiniam šios atmainos plitimui, be to, jie gali neigiamai paveikti pasaulines sveikatos apsaugos pastangas, demotyvuodami šalis pranešti apie besivystantį virusą.

G. Attalis sakė, kad Prancūzijoje iki šiol aptikta 13 įtariamų omikron atvejų, kurie tebėra analizuojami siekiant patvirtinimo.

„Neapsigaukime ir nebūkime naivūs, labai tikėtina, kad artimiausiomis valandomis ar dienomis mūsų teritorijoje bus tokių atvejų“, – teigė jis.

Prancūzijos vyriausybės atstovas taip pat paskelbė, kad visi keliautojai, atvykstantys į šalį ne iš ES, turės pateikti neigiamą COVID-19 testą, atliktą ne anksčiau kaip prieš 48 val., siekiant stabdyti omikron varianto plitimą.

Be to, neskiepyti keliautojai iš ES turės parodyti neigiamą testo rezultatą, gautą per pastarąją parą.