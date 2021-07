„Gyventojams atliekamų koronaviruso testų apmokėjimas valstybei atsieina maždaug 100 mln. eurų per savaitę“, – sakė žinybos vadovas. Anksčiau valdžia buvo nurodžiusi 250 mln. eurų per mėnesį sumą. „Tad per metus šioms reikmėms valstybė išleidžia apie 5 mlrd. eurų“, – patikslino ministras.

„Bet kuo daugiau žmonių bus paskiepyta, tuo mažiau reikės PGR testų ir tuo mažesnė našta teks iždui. Kaip tik todėl raginu prancūzus elgtis atsakingai ir kuo greičiau pasiskiepyti“, – pridūrė B. Le Maire`as. Bet jis teigė esąs prieš privalomą vakcinaciją, dėl kurios Prancūzijoje jau apie mėnesį vyksta diskusija.

Ministras paneigė gandus, kad Prancūzijos gyventojams gali būti įvestas mokestis už testavimą. „Šiuo metu tokio klausimo darbotvarkėje nėra, kadangi šalyje sparčiai plinta delta atmaina, todėl būtina, kad žmonės tikrintųsi“, – pabrėžė B. Le Maire'as.