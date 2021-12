Prancūzija nuo šeštadienio uždraus nebūtinas keliones į JK ir iš jos

Jungtinėje Karalystėje omikron atmaina jau lemia rekordinius užsikrėtimo atvejų skaičius.

Nuo šeštadienio vidurnakčio (1 val. Lietuvos laiku) ir nepasiskiepijusių, ir pasiskiepijusių žmonių bus reikalaujama turėti „kokią nors svarbią priežastį keliauti į JK ar atvykti iš jos“.

„Žmonės negalės keliauti dėl turizmo ar profesinių priežasčių“, – sakoma vyriausybės pranešime.

„Matydama itin spartų omikron varianto plitimą JK, [Prancūzijos] vyriausybė nusprendė sugrąžinti svarbios priežasties kelionėms iš JK ir į ją būtinybę“, – sakoma pranešime.

Jame priduriama, kad Prancūzijos ir kitų ES šalių piliečiai galės sugrįžti į Prancūziją iš JK.

„Įdiegsime radikaliai griežtesnę nei esama kontrolės sistemą“, – televizijai BFMTV sakė vyriausybės atstovas Gabrielis Attalis.

Pasak jo, taip siekiama sulėtinti omikron patekimą į Prancūziją ir suteikti laiko labiau įsibėgėti skiepijimo stiprinamąja vakcinos doze kampanijai.

„Mūsų strategija yra kuo labiau atitolinti omikron... [atsiradimą] mūsų šalyje ir [tuo] pasinaudojant pasistūmėti į priekį su skiepijimo stiprinamąja vakcinos doze kampanija“, – sakė jis.

Be to, grįžtantys keliautojai turės per mažiau nei 24 val. prieš kelionę pasidaryti COVID-19 testą ir gauti neigiamą atsakymą, o grįžę – visi be išimties karantinuotis.

"[Grįžtantys] žmonės turės užsiregistruoti per programėlę ir septynioms dienoms izoliuotis pasirinktoje vietoje – tai kontroliuos saugumo pajėgos... [Izoliaciją] bus galima sutrumpinti iki 48 valandų, jei Prancūzijoje bus atliktas testas ir gautas neigiamas atsakymas“, – nurodė G. Attalis.

Didžiojoje Britanijoje trečiadienį buvo patvirtinta rekordiškai daug COVID-19 atvejų – 78 610. Mokslininkai prognozuoja dar didesnius skaičius, nes omikron atmaina, kaip manoma, plinta daug greičiau nei šiuo metu dominuojanti delta atmaina.