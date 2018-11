Orderiai sulaikyti Nacionalinio saugumo biuro direktorių Ali Mamluką ir dar du pareigūnus buvo išduoti dėl „bendrininkavimo vykdant kankinimus“, „bendrininkavimo vykdant nusikaltimus žmoniškumui“ ir „bendrininkavimo vykdant karo nusikaltimus“. Orderiai buvo išduoti dar spalio 8 dieną, tačiau tai tapo žinoma tik pirmadienį, nurodo nevyriausybinė Tarptautinė žmogaus teisių federacija (FIDH). Kartu su A. Mamluku ieškomi Jamilas Hassanas – Sirijos karinių oro pajėgų žvalgybos agentūros vadovas, bei Salamas Mahmoudas, vadovaujantis Karinių oro pajėgų žvalgybos tyrimų skyriui Mezeho aerodrome Damaske. Jie ieškomi dėl Mazeno ir Patricko Dabbaghų dingimo. Apie tėvą ir sūnų neturima jokių žinių nuo tada, kai 2013 metų lapkritį jie buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę Mezeho sulaikymo centre, nurodo FIDH.

