Rusijos krovininis lėktuvas vėlai penktadienį atvyko į Prancūzijos vidurio miestą Šatoru, kur į orlaivį buvo pakrauta 50 tonų prancūzų medicinos įrangos ir būtiniausių prekių, pranešė vienas naujienų agentūros AFP operatorius, taip pat besiruošiantis skrydžiui į sukilėlių kontroliuotą teritoriją, kurią pavasarį susigrąžino Damasko pajėgos. Paramos operacija vykdoma atsižvelgiant į vieną Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją, o paties „projekto tikslas – leisti civiliams lengviau gauti pagalbos“, sakoma bendrame pareiškime. Anot Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos, lėktuvas turėjo išskristi iš Šatoru vėliau penktadienį ir nusileisti vakarų Sirijoje esančioje Rusijos aviacijos bazėje Hmeimime. Susiję straipsniai: Kinija demonstruoja karinę galią: signalai – grėsmingi JAV prezidentui Putino padovanotas kamuolys buvo kruopščiai patikrintas Tai yra pirmoji bendra Rusijos ir Prancūzijos humanitarinės pagalbos operacija. Pagalbą planuojama paskirstyti šeštadienį, prižiūrint JT humanitarinių reikalų koordinavimo biurui (OCHA). „Humanitarinė parama yra svarbiausias prioritetas – ji turi būti paskirstyta, remiantis žmogiškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principais, visoje Sirijos teritorijoje ir be jokių išimčių, taip pat besąlygiškai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės“, – teigiama pareiškime. Paryžius užsitikrino Maskvos „garantijų“, jog Sirijos režimas netrukdys skirstyti paramą ir kad ji nebus pasisavinta arba nukreipta politinėms tikslams, nurodė Prancūzijos URM. Damaskas balandį atkovojo Rytų Gutą, buvusį sukilėlių anklavą šalia Sirijos sostinės, ir tokiu būdu užbaigė penkerius metus trukusią opozicijos kontroliuotų teritorijų apsiaustį. Nuo kovo iki balandžio tame rajone vykusį vyriausybės pajėgų operacija pareikalavo per 1 700 žmonių gyvybių. Anot Rusijos kariškių, iš Rytų Gutos buvo evakuota daugiau kaip 160 tūkst. civilių ir kovotojų.











