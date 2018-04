„Galiu pasakyti, kad mudu labai atvirai apie tai diskutavome“, – sakė E. Macronas per bendrą spaudos konferenciją su JAV lyderiu. „Taigi, norime nuo dabar kurti naują susitarimą su Iranu“, – pridūrė Prancūzijos prezidentas, viešintis Vašingtone su valstybiniu vizitu. D. Trumpas per derybas su Prancūzijos lyderiu antradienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas su Iranu yra „beprotybė, kurios niekada neturėjo nutikti“, ir pagrasino Teheranui „didelėmis problemomis“, jei šis pažeis šią sutartį.

