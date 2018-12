Prezidento Emmanuelio Macrono vyriausybė perspėjo, kad šeštadienį planuojamus vadinamųjų „geltonųjų liemenių“ protestus sutrikdys „radikalizuotos ir maištingos“ minios, todėl jie gali tapti pavojingiausi iš tris savaites trunkančių demonstracijų.

Maždaug 70 žmonių šeštadienį buvo suimta Belgijos sostinėje Briuselyje per protestą, pamėgdžiojantį „geltonųjų liemenių“ demonstracijas kaimyninėje Prancūzijoje, pranešė vietos policija.

Briuselio rajonas, kur yra įsikūrusios Europos Sąjungos institucijos, įskaitant Europos Komisiją ir Europos Parlamentą, prevenciškai buvo uždarytas: policija pastatė užtvaras ir uždraudė šioje teritorijoje tiek mašinų, tiek pėsčiųjų eismą.

Protestuotojai susirinko dviejuose Briuselio rajonuose – „Arts Lois“ ir „Porte de Namur“, tačiau apie smurto proveržius nepranešama.

„Apie 70 žmonių buvo sulaikyta per prevenciškai surengtas patikras“, – sakė Briuselio policijos atstovė Ilse Van De Keere.

Naujienų agentūra „Belga“ skelbia, kad jauni protestuotojai užblokavo link greitkelį, jungiantį Briuselį su Rekemo miesteliu Flandrijoje, netoli Prancūzijos sienos. Be to, barikada buvo pastatyta ir netoli Prancūzijos ir Belgijos sienos prie Adinkerko.

Eifelio bokštas ir Luvro muziejus šeštadienį uždaryti kartu su šimtais parduotuvių ir kitų įmonių, baiminantis riaušių ir plėšikavimo, panašių į vykusius praėjusį šeštadienį, kuomet buvo sužeista 130 žmonių. Tai buvo didžiausi neramumai Paryžiuje per kelis dešimtmečius.

Several thousand protestors on the champs according to Paris police #giletsjaunes pic.twitter.com/OnOXx7K76h — Saskya Vandoorne (@SaskyaCNN) December 8, 2018

Kelios dešimtys demonstrantų, vilkinčių ryškiai geltonas liemenes, šeštadienį dar prieš aušrą susirinko prie Triumfo arkos, kuri buvo apgadinta per praėjusią savaitę vykusias riaušes.

Morning in #Paris; quiet for now. 8000 police deployed as authorities prepare for 4th weekend of violence against @EmmanuelMacron’s tax reforms. Most shops on Champs-Élysées boarded up. Police armoured vehicles from 1970s on streets. Roads around Élysée Palace barricaded @SkyNews pic.twitter.com/77fvqFe9rk

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) December 8, 2018