Judėjimo ribojimai dar gali tęstis kelias savaites. Karantino priemonės visoje Prancūzijoje buvo įvestos praėjusį ketvirtadienį ir pradžioje numatytos 15 dienų.

„Lenkiu galvą prieš prancūzus, kurie paiso nurodymų. Tačiau mes matėme žmonių, kurie to nedaro“, - kalbėjo premjeras. Dėl to ateityje pasivaikščiojimas su vaikais ir sportas lauke apribojamas iki daugiausiai vienos valandos ir 1 km spinduliu nuo gyvenamosios vietos kartą per parą.

Prancūzams rekomenduojama pažymėjimuose, kuriuos turi užpildyti, kai išeina iš namų, pažymėti atitinkamą laiką. Mažuose miesteliuose galimos išimtys gatvės turgams.

Jau beveik savaitę prancūzams leidžiama išeiti iš namų tik būtiniausiu atveju, be kita ko, nusipirkti maisto produktų, nuvyti į darbą ir sportuoti pavieniui. Policija griežtai kontroliuoja, kaip laikomasi taisyklių. Praėjusiomis dienomis ji ypač stebėjo bėgikus.

Pirmadienio vakarą paskelbtais duomenimis, per parą Covid-19 aukų skaičius Prancūzijoje išaugo 186 iki 860. Infekcijų skaičius viršija 19 800 – per 3 000 daugiau, lyginant su ankstesne para.