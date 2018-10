Belgija ketvirtadienį paskelbė, kad pirks amerikiečių bendrovės „Lockheed Martin“ gaminamų radarais sunkiai susekamų lėktuvų pagal kelių milijardų eurų vertės sutartį. Šie orlaiviai turi pakeisti belgų turimus senstančius naikintuvus F-16, tačiau Briuselio sprendimas buvo akibrokštas Prancūzijos aviacijos milžinei „Dassault“, gaminančiai naikintuvus „Rafale“. „Apgailestauju dėl šio sprendimo. Buvo pasiūlymas ne vien dėl „Rafale“, bet ir dėl „Eurofighter“ – tikrai europietiškas pasiūlymas“, – E. Macronas sakė žurnalistams Bratislavoje. „Šis sprendimas susijęs su Belgijos procedūromis, šalies politiniais suvaržymais, bet strategiškai prieštarauja Europos interesams“, – pabrėžė Prancūzijos lyderis.

„Europa privalo kurti realius Europos gynybos pramonės pajėgumus – visose šalyse, tikinčiose šiuo sumanymu“, – pridūrė E. Macronas.

Belgijos paskelbtame lėktuvų pirkimo konkurse F-35 varžėsi su naikintuvais „Eurofighter Typhoon“, sukurtu Europos konsorciumo, sudaryto iš Italijos „Finmeccanica“ ir Nyderlanduose registruotos tarptautinės įmonės „Airbus“. Belgų vyriausybė nurodė pirksianti 34 naikintuvus F-35, nuo 2023 metų turinčius pradėti pakeisti šalies turimus F-16. Belgijos ministras pirmininkas Charles'is Michelis ketvirtadienį mėgino nuginkluoti kritikus, pareiškęs, kad jo šalis tikisi, jog jos gynybos poreikius padės patenkinti tiek Europa, tiek Jungtinės Valstijos. „Vadovaudamasi NATO ir Europos gynybos nuostatomis“ Belgija taip pat įsigis bepiločių skraidyklių, fregatų, minų tralerių ir šarvuotųjų transporto priemonių, per spaudos konferenciją sakė Ch. Michelis. „Lėktuvai ir bepiločiai orlaiviai yra amerikietiški, o kita įranga – europietiška, tad Belgija gaus ekonominės naudos“, – pridūrė jis.

