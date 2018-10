„Skelbiame ... Paulių VI ir Oscarą Arnulfo Romero Galdamezą ... šventaisiais ir įrašome juos tarp šventųjų, nutardami, kad juos kaip tokius gerbs visa Bažnyčia“, – paskelbė Pranciškus, kurio žodžius minia palydėjo audringais plojimais. Dešimtys tūkstančių žmonių dalyvavo šių dviejų iškilių praėjusio amžiaus asmenybių kanonizavimo iškilmėse. Paskelbimo šventaisiais mišias popiežius Pranciškus aukojo juosėdamas kruviną diržą, kurį O. Romero juosėjo tuomet, kai 1980 metais buvo nušautas prie altoriaus. Jis taip pat naudojo popiežiaus Pauliaus VI lazdą, taurę bei skraistę. Tai įrodo, kokią įtaką šie du vyrai padarė pirmajam istorijoje popiežiui iš Pietų Amerikos. Į šias iškilmes iš Salvadoro atvyko maždaug 5 tūkst. maldininkų. Tūkstančiai žmonių taip pat buvo susirinkę prie San Salvadoro katedros, kur yra palaidotas O. Romero, ir stebėjo apeigas per didžiulį ekraną. Šeštadienį San Salvadore šimtai piligrimų surengė eitynes artėjančio S. Romero kanonizavimo proga. Daugelis žmonių šalyje jį laiko kankiniu. Popiežius Pauluus VI ir O. Romero buvo kanonizuoti su dar penkiais asmenimis, įskaitant italų našlaitį, kuris mirė nuo kaulų vėžio būdamas devyniolikos metų, bei vokietę vienuolę. Kiekvieno iš naujųjų šventųjų relikvijos buvo atneštos ant altoriaus. Tarp jų buvo dalis O. Romero kaulo ir marškiniai, kuriuos Paulius VI vilkėjo, kai 1970 metais Manilos oro uoste jam buvo durta peiliu mėginant nužudyti. Tarp dalyvavusiųjų kanonizavimo iškilmėse buvo ir Salvadoro prezidentas Salvadoras Sanchezas Cerenas, Čilės prezidentas Sebastianas Pinera ir Ispanijos karalienė Sofija. Popiežiaus Pauliaus VI ir O. Romero kanonizavimas yra laikomas priminimu apie popiežiaus Pranciškaus raginimą sukurti „vargšų Bažnyčią vargšams“. Abu kanonizuotus vyrus pontifikas gyrė už jų drąsą audringais laikais, pasišventimą socialiniam teisingumui ir paniekintiems žmonėms.

